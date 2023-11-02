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Yaşam

"Liseli oto tamircileri" yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor

Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, tamir ettikleri araçlardan yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor.

Okan Coşkun  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
"Liseli oto tamircileri" yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Öğrenciler 2 gün teorik 5 gün uygulamalı olarak çalıştıkları atölyede, günlük ortalama 10 araç tamir ediyor. Usta ve öğretmenlerinin kontrolünde otomobil ve hafif ticari araçları kaportasından mekanik işlemlerine kadar bakım ve onarımını yapan öğrenciler, yılın 10 ayında okulun bütçesine 1,5 milyon liralık katkı sundu.

Okul Müdürü Zabit Yılmaz, AA muhabirine, atölyedeki işlerin yoğun devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin güzel işler çıkardığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz burada çalıştıkları süre içinde asgari ücretin yarısına kadar ücret alıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Buranın yıllık 2 milyon lira kazancı oluyor. Öğrenciler işletmemizde mekanik, kaporta, boya, motorlu araçlar alanında her uygulamayı görüp kendilerini geliştiriyorlar."

"Standartlarımız Türkiye genelindeki servislerle aynı"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Murat Yıldız da öğrencilerin usta ve öğretmenler eşliğinde mesai yaptığını belirtti.

Yıldız, çalışmaların resmi kurum ve özel araçlar olmak üzere ikiye ayrıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Atölyemizde üç dalımız bulunmaktadır. Oto boya, kaporta ve mekanik olarak öğrencilerimizi üçe ayırıyoruz. Yaptıkları çalışmalara istinaden okullarında da teorik olarak bunları görüyorlar. Şu an bizim çalışma standartlarımız Türkiye genelindeki servislerle aynı. Sigorta şirketleriyle çalışıyoruz. Sigorta şirketlerindeki eksper işlemlerinden sonra resmi ve özel araçları yapıyoruz."

Atölyede çalışan öğrencilerden Salih Altın ise burada öğrendikleriyle ileride atölye açmayı planladığını ifade etti.

Mesleği öğrenmeye devam ettiğini aktaran Altın, "Araçlarımız geliyor, bakım yapıyoruz. Ustalar bize yardımcı oluyor. Bakımları biz yapıyoruz. Aileme maddi destek sağlıyorum. Kendi giderlerimi karşılıyorum, güzel bir his." diye konuştu.

Öğrencilerden Efe Yağmur da atölyede bakım ve onarım yaptıklarını kaydetti.

Yağmur, okulda teorik ve uygulamalı eğitim aldıklarını anlatarak, "Motor ve şanzıman işlemleri yapıyoruz. Kaporta ve elektrik bölümü var. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Aileme destek de veriyorum." dedi.

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