Kuveyt'te düzenlenen "Türk Köyü Etkinliğinde" Türk kültürü tanıtılıyor
Kuveyt'te düzenlenen "Türk Köyü Etkinliğinde" Türk gelenekleri ve mutfağı tanıtılıyor.
İstanbul
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinlik, Muruj bölgesindeki Kuveyt Avcılık ve Binicilik Kulübü tesislerinde 9 Aralık'a kadar devam edecek.
Etkinlikte halk oyunları ve mehter takımının yanı sıra okçuluk, at binme ve kılıç oyunları gibi ata sporu gösterileri yapılıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el yapımı eserlerin sunulduğu etkinlikte konuklar, yöresel ürünler ve Türk mutfağından lezzetlere büyük ilgi gösteriyor.
Türkiye'den 80 firma ve kurumun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçilere Türk kültür şöleni sunuluyor.
Etkinlik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin de tanıtım stantları bulunuyor.
Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kuveyt’in büyük İslam medeniyetinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu gibi etkinliklerle iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçladıklarını belirtti.
Büyükelçi Sönmez, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ortak değerler ve kültürel yakınlığın iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de en önemli itici gücü olduğunu ifade etti.
Etkinliğin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kuveyt'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sadık el-Marafi, Ulusal Kültür, Sanat ve Edebiyat Konseyi Genel Sekreteri (NCCAL) Dr. Muhammed el-Cessar ile Avcılık ve Binicilik Kulübü Genel Sekreteri Şeyh Sabah Fahd el-Nassar As-Sabah'ın yanı sıra Kuveyt'teki yabancı misyon şefleri, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.