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Yaşam

Kütüphaneler toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağlıyor

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, kütüphaneler ve arşiv kurumlarının toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Kütüphaneler toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağlıyor

Edirne

Prof. Dr. Yılmaz, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu"ndaki sunumunda kütüphanelerin bilgiye erişimde önemli rolü olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca üretilen bilginin kayıt altına alınarak geleceğe aktarılmasında kütüphanelerin köprü görevi üstlendiğini belirten Yılmaz, kütüphanelerin bu konumuyla birer hafıza deposu olduğunu vurguladı.


Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Üretilen kayıtlı bilginin insan hafızasının kapasitesini aşmasıyla kütüphane ve arşiv kurumunun ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsan hafızasının depolayabileceği bilgilerin bir sınırı vardır. Binlerce bilgi üretilmeye başlanmıştır, bunun için bir dış belleğe ihtiyaç vardır. Kütüphane ve arşivler insanlığın ortak bir dış belleğidir. İnsan hafızasının dışında bir dış bellektir. Kütüphane ve arşiv kurumunu vazgeçilmez kılan şey onun hafıza özelliğidir. Bir insandan belleğini çıkardığınızda bunun karşılığı Alzheimer hastalığıdır ve hiçbir şeyi hatırlamaz.

Dolayısıyla toplumsal hafızası güçlü olmayan, onu geliştiremeyen toplumlar da aslında bir anlamda toplumsal Alzheimer olmuştur. Hafıza sadece geçmişi hatırlama değildir, zihinsel bütün süreçlerde tüm işlemlerin başlangıcıdır. Akıl yürütmenin başlangıcıdır. Kütüphaneler de dış bellek olarak insanların hayatında yer edinmiştir."

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