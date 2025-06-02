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Yaşam

Kürek sporcuları Meriç Nehri'nde açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkati çekti

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri'nde açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkati çekti.

Gökhan Balcı  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Kürek sporcuları Meriç Nehri'nde açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkati çekti Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Edirne'de kamp yapan kürek milli takımı ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, tekneleriyle Meriç Nehri'nin ortasında toplandı.

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Kürekçiler, "Doğayı Sev", "Çevrene Sahip Çık Geleceğini Koru", "Çevre Önemli Gelecek Güvenli" ve "Çevrene İyi Bak" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı da botla nehre açılarak kürekçilere destek verdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin kalbinden geçen Meriç Nehri'nin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kürek sporuyla da adından söz ettirdiğini söyledi.

Kürek şampiyonlarının Meriç Nehri'nde yetiştiğini belirten Sarı, "Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle katılımcılarımız hem spor yapıyor hem de bu seneki temamız olan plastik kirliliğinin önemine açtıkları pankartlarla vurgu yapmış oluyorlar." dedi.

Sarı, etkinliğe destek veren 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'ne teşekkür etti.

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