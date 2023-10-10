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Yaşam

Koruyucu annelik yapan gazeteci-yazar Fadime Özkan'ın hayali kızıyla dünyayı gezmek

Öğrenciyken hayalini kurduğu koruyucu ailelik isteğini 2017'de gerçekleştiren gazeteci-yazar Fadime Özkan, yaklaşık 6 yıldır koruyucu annelik yaptığı kızıyla dünyayı gezmek istiyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Koruyucu annelik yapan gazeteci-yazar Fadime Özkan'ın hayali kızıyla dünyayı gezmek Fotoğraf: Fatma Sevinç Çetin/AA

Ankara

Ankara'da yaşayan Özkan, henüz üniversite öğrencisiyken koruyucu aile olma hayali kurdu.

Sık sık sevgi evlerine giderek çocukları ziyaret eden ve koruyucu anne olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuran Özkan'ın hayali 2017'de gerçek oldu.

Bekar koruyucu aile olan Özkan, 2,5 yaşındayken yuvadan aldığı kızını 6 yıldır aile şefkatiyle büyütüyor.

İlk tanışma, ilk temas

Özkan, AA muhabirine, koruyucu ailelik yolculuğunu ve bu sürecin kendisinde yarattığı değişimleri anlattı.

Üniversite öğrencisiyken gelecekte koruyucu aile olmaya dair hayaller kurduğunu, sevgi evlerini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Bu ziyaretlerde çocuklardaki sevgi eksikliğini gördüm. Odaya girdiğinizde çocuklar kucağa alınmak için bekliyorlar. Bundan mahrum bırakılmaları yüreğimi burkan bir şeydi. Bu yüzden de koruyucu aile sistemine dahil olmak istedim." dedi.

Koruyucu anne olmak istediğini annesine ve babasına söylediğinde önce tepkiyle karşılaştığını dile getiren Özkan, zamanla ailesini bu fikre alıştırdığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına koruyucu aile olmak için yaptığı başvuru sonrasında 2017'de bakanlıktan gelen bir telefonla hayatının değiştiğini söyleyen Özkan, "Bakanlık aradığında kalbim küt küt attı. Çok büyük bir heyecanla kızımı kucağıma aldım ve o ilk an, onun evladım olduğunu, kaderlerimizin birleştiğini hissettim. O sevgi, o an yüreğinize düşüyor ve mayalanıyor." ifadelerini kullandı.

"Dünya bir tarafa kızım bir tarafa"

Kızını 2,5 yaşında yuvadan alan ve o günden bu yana birlikte kızıyla yaşayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yuvadan kızımı aldığımda sadece birkaç kelime konuşabiliyordu. Eve geldikten sonra kelimeleri öğrenmesi inanılmaz hızlandı, gözündeki ışık değişti. Şu anda 9 yaşında. Kızımın her yaşı, her hali çok güzel. Hasta oluyor, gece sabaha kadar başında bekleyip endişeleniyorsunuz, o bile güzel. Evlat sevgisi gerçekten bambaşka. Kızımla geleceğe dair çok konuşuyoruz. Kızımın yuva sahibi olduğunu, çoluk çocuğa karıştığını göreyim, torunlarımı büyüteyim istiyorum. O vakit gelene kadar da birlikte dünyayı dolaşacağız, doğa yürüyüşlerine çıkacağız. Dünya bir tarafa kızım bir tarafa, o derece seviyorum. Kızımla birlikte büyüyoruz. "

Koruyucu aile olmak isteyen ama buna cesaret edemeyenlere çağrıda bulunan Özkan, özellikle bekar kadınlara toplum baskısından korkmamalarını tavsiye etti.

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