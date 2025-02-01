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Yaşam

Korunan alanlarda ziyaretçi sayısında 2024'te son 10 yılın rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki 677 korunan alan 2024'te 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlarken, bu alanda son 10 yılın rekoru kırıldı.

Zeynep Duyar  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Korunan alanlarda ziyaretçi sayısında 2024'te son 10 yılın rekoru kırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki korunan alanlara ilgi gösteriyor.

Havası, suyu, tarihi ve doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan bu alanlar 2024'te de vatandaşların gözdesi oldu.

49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere toplam 677 korunan alan, 2024'te toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı 2002'de 168 korunan alan ve 5,5 milyon ziyaretçi olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Vatandaşlar geçen yıl en fazla ilgiyi Marmaris Milli Parkı'na gösterdi. Bu parkı 11 milyon 637 bin 192 kişi ziyaret etti. Beydağları Milli Parkı 7 milyon 745 bin 417, Ormanya Tabiat Parkı 4 milyon 409 bin 414, Beyşehir Gölü Milli Parkı 3 milyon 584 bin 910, Uzungöl Tabiat Parkı 2 milyon 521 bin 123, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2 milyon 264 bin 451, Belgrad Ormanı 1 milyon 647 bin 999, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 1 milyon 586 bin 412, Burç Tabiat Parkı 1 milyon 557 bin 757 ve Uludağ Milli Parkı 1 milyon 468 bin 54 kişiyi ağırladı.

Korunan alanlar en fazla Ramazan ve Kurban bayramlarında ziyaret edildi. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385, Kurban Bayramı'nda 4 milyon 601 bin 672 kişi söz konusu alanlara ziyarette bulundu.

"Son 10 yılın rekoru"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün bünyesindeki korunan alanların sayısını her geçen yıl artırdıklarını ve buna paralel olarak ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaştıklarını belirtti.

Son 22 yılda hem korunan alan sayısının hem de ziyaretçi sayısının arttığını bildiren Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğu altındaki korunan alanların sahip olduğu kaynakları koruma gayretinde olduklarını vurguladı.

Yumaklı, özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yaptıklarını, tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırladıklarını, korunan alanları geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bu çalışmalarla her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"2024'te ulaşılan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısı son 10 yılın rekoru. Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel anılarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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