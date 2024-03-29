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Yaşam

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde sürü halinde görüntülendi

Sidar Can Eren  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde sürü halinde görüntülendi

Tunceli

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan bölge, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, kartal, yaban domuzu, sincap ve yaban keçisi gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

İlkbahar aylarında sürü oluşturan yaban keçileri de milli parktaki ormanlarda yiyecek ararken objektife yansıdı.

Havaların ısınmasıyla yeşeren otlarla karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere doğru tırmandı.

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