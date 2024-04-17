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Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı.

Sidar Can Eren  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi

Tunceli

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Tunceli’nin Mazgirt ilçesi de etkilendi.

Deprem sonrası Valilik ve AFAD koordinesinde ekipler ilçe genelinde hasar tespit çalışmaları yaptı.

İlçede evleri ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla da bir süre önce 88 konutun inşasına başlandı.

Gerekli çalışmalar sonunda tamamlanan konutların vatandaşlara teslimi için Valilik Toplantı Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kurası çekilen konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.







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Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi
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