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Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde "Kalkan-20" denetimleri kapsamında 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkenin her bölgesinde kararlılıkla sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan tarihleri arasında) valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, denetimleri gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.



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Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
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