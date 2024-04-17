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Emine Erdoğan: AA'nın "Kanıt" belgeseli yüzyılın en önemli belgeleri arasında

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan Kanıt belgeselinin yüzyılın en önemli belgeleri arasında yer alacağını sağlayacağını ifade etti.

Özcan Yıldırım, Çağla Koç  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Emine Erdoğan: AA'nın "Kanıt" belgeseli yüzyılın en önemli belgeleri arasında

Ankara

Emine Erdoğan, AA tarafından hazırlanan "Kanıt" belgeselinin galası dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e gönderdiği mesajda, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarına tanık olunduğu bir dönemden geçildiğine ve herkesin gözü önünde bir soykırımın yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin daima mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olduğunu ve her şartta tarihin doğru tarafında durduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Gazze'de özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana giderek tırmanan insanlık dramını durdurmak ve barışı tesis etmek için her türlü desteğin verilmeye devam ettiğini aktardı.

Emine Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ateş hattında, en zorlu şartlar altında görevlerini sürdüren siz kahraman muhabirlerimiz, bir yandan zulmü duyurmak için verdiğiniz mücadele diğer yandan adalet mekanizmasını çalıştırmak için sağladığınız kanıtlar sayesinde, insanlık ailesinin yüz akı oluyorsunuz. Kayıt altına aldığınız görüntü ve yaptığınız röportajlarla belgelediğiniz vahşetin, vicdanlarda uzun zamandır mahkum edilmiş bulunan İsrail hükümetinin hukuk dışı uygulamalarının, Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde temel delil kabul edilmesi, adalete olan inancımı tazeliyor.

Yoğun emek ve cesaret ile hakikatin sesi olarak hazırladığınız 'Kanıt' belgeseli, yüzyılımızın en önemli belgeleri arasında yer alacak, gelecek kuşaklara, katliamları bütün gerçekliği ile anlatmanın yanı sıra, bu suça ortak olmayı reddeden adil insanların ve her şeye rağmen barışa inanan kurumların varlığını haykıracaktır. Anadolu Ajansı camiasını ve yönetmen Atakan Kerküklü beyefendiyi tebrik ediyor, başta muhabirler olmak üzere, sanatçılara ve belgeselin bütün aşamalarına emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."


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