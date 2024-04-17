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Yaşam

Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nda sürü halinde gezerken görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren / AA

Tunceli

İlkbaharın gelişiyle karların eridiği Ovacık'ta, tabiatın canlanmasıyla yaban hayatı da hareketlenmeye başladı.

Havaların iyice ısındığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlarda bazı böcek, sürüngen ve kelebek türleri ortaya çıktı, bozayılar kış uykusundan uyandı.

İlçenin kuzeyinde yer alan Munzur Dağları'nın eteklerini de avlanması yasak olan yaban keçileri mesken tuttu.

Yeşillenen otlaklarda beslenen ve derelerden su içen keçiler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

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