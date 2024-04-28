Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,322.00
BTC/USDT
63,662.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı
Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Benzer haberler

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet