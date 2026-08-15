Fenerbahçe, Süper Lig'e yenilgiyle başladı

13. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağına alarak çektiği şut, kaleciden döndü. Ceza sahasının solundaki Levent Mercan, önünde kalan topu yerden altıpasın hemen dışındaki Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
25. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru ortaladı. Geriden gelen İsmail Yüksek'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.
Başkent ekibi, ilk şutunu 29. dakikada çekti. Ensar Kemaloğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruş, direğin üstünden dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe yarı sahasından çıkmaya çalışırken Ensar, topu Guendouzi'den çaldı. Önünde kalan meşin yuvarlağı ceza yayına kadar süren Koita, pasını solundan ceza sahasına giren Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ ayağıyla çapraza yaptığı vuruş, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1
44. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın uzak direğe doğru gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. Top, altıpasın sağ çaprazındaki Guendouzi'ye geldi. Guendouzi'nin şutu farklı şekilde üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
48. dakikada ceza yayının dışında topla buluşan İsmail Yüksek, kaleye yüzünü döner dönmez şutunu çekti. Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, soluna doğru gelen topu kornere çeldi.
49. dakikada sağdan kullanılan Fenerbahçe köşe vuruşunda uzak direkteki Guendouzi, topu kafayla içeri doğru çevirdi. Geriden gelen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top üstte auta gitti.
56. dakikadaki Gençlerbirliği atağında topu sol kanattan sürükleyen Abdurrahim Dursun, ortasını yaptı. Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe savunmasını aşan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1
Talisca, 61 ve 62. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutlarla Gençlerbirliği kalesini yokladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, iki pozisyonda da gole izin vermedi.
66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında Muriç'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.
71. dakikada Talisca'nın ceza yayında önünü boşalttıktan sonra çektiği şutta top kaleciden döndü.
77. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Muriç kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu tek hamlede kontrol etti.
85. dakikada Greenwood'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın solundaki Skriniar'ın istediği gibi dokunamadığı top dışarı çıktı.
Fenerbahçe, kalan sürede de baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımla namağlup serileri sona erdi.
İsmail Kartal, teknik direktör olarak 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında bu karşılaşmaya kadar 33 maçtır kaybetmiyordu.
Fenerbahçe'nin başında dış sahadaki son yenilgisini 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği'ne karşı yaşayan İsmail Kartal'ın serisi, yine bir Gençlerbirliği maçıyla son bulmuş oldu.
Ankara deplasmanına kadar Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı son 27 maçı da kaybetmeyen Kartal'ın bu serisi de başkentte son buldu.
Fenerbahçe, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.
2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Talisca, bu sezon 5. resmi maçta da gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Gornik Zabrze ve Sturm Graz'la oynadığı ikişer maçta da fileleri birer kez havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında da Gençlerbirliği'ni boş geçmedi.
Brezilyalı futbolcu, aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imza atmış oldu.
Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç, 2 bin 218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında oyuna girdi. Muriç, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.
Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe karşısında Ankara'daki galibiyet hasreti 11 yıl sonra bitti.
Bu maç öncesinde rakibi karşısında sahasında son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık hasreti de dindirdi.
Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı başarılı bir performans gösterdi.
28 yaşındaki kaleci, toplam 10 kurtarışa imza atarken, takımının aldığı 3 puanda başrol oynadı.
Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, yaklaşık 1 yıl sonra sahalara döndü.
Geçen sezonun başında aşil tendonu kopan Etebo, Fenerbahçe maçında 75. dakikada formasına kavuştu.
Öte yandan geçen sezon sakatlığından ötürü lisansı dondurulan Moussa Kyabou da ikinci yarıda oyuna girdi.
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