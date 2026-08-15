Fenerbahçe, Süper Lig'e yenilgiyle başladı

[1/11] Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio (10), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[2/11] Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (94) bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.

[3/11] Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek (5) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[4/11] Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio (10) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[5/11] Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[6/11] Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, takımının attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[7/11] Bir Gençlerbirliği taraftarı takımının attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[8/11] Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (sağ), bir pozisyonun ardından üzüntü yaşadı.

[9/11] Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[10/11] Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca (yerde), bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.

[11/11] Fenerbahçe oyuncusu Nathan Ake (yerde), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.