Gaziantep FK, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

3. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Stewart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

13. dakikada orta sahada topla buluşan Sorescu'nun pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Camara'nın rakibini geçip sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.

19. dakikada Gaziantep FK'de serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına yükselen Kozlowski'nin aşırttığı topa arka direkte bulunan Bacuna'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kaleci Tobiasz'dan döndü. Pozisyonun devamında Ruan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu.

47. dakikada Corendon Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanına gönderdiği pasta Kozlowski'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

61. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta alanın solundan topu kapan Sorescu'nun seri çalımlarla ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

66. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira: Gaziantep daha iyiydi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Joao Pereira, iyi bir ilk yarı oynadıklarını, ikinci yarıda bazı hatalar zincirinden dolayı 1 puanla ayrıldıklarını belirtti.

Karşılaşmada daha çok futbol oynayan ve pozisyon üreten takım olduklarını ifade eden Pereira, "Gaziantep'in tek bir pozisyonu vardı diye hatırlıyorum o da kaleyi bulmayan bir frikik pozisyonuydu. İlk yarıda net olarak biz daha iyiydik. İkinci yarı daha farklıydı, Gaziantep daha iyiydi, saha içinde diriliğimizi kaybedip yorulunca baskılarda sorun yaşamaya başladık. Buna rağmen en iyi pozisyonları bizim kalemize geldikleri gol pozisyonuydu." dedi.

Pereira, gol yedikleri pozisyonda hatalar zinciri olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Lima top çevirirken Ümit boştu ama topu çeviremedik kaybettik. Kendi kullandığımız taçta topu kaybettik. Ancak sonrasında asıl kabul edilemeyecek olan Gaziantepli oyuncunun 2-3 oyuncumuzu geçerek skoru elde etmesiydi. Süper Lig'deyiz ve böyle bir şey kabul edilemez. Pozisyonun başından sonuna kadar hatalar zinciriydi ve bu bizim 2 puanımıza mal oldu. Maçın sonuna yaklaştığımızda girilen en net pozisyon bizim tarafımızdan gerçekleşti ancak yaptığımız hatalar bizim bir puanla ayrılmamıza sebep oluyor.”

Genel olarak mutlu olduğunu kaydeden Pereira, oyuncularının takım olarak sistemi anladığını, daha çok çalışıp daha çok antrenman yapacaklarını sözlerine ekledi.