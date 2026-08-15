Macaristan'da Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın resmi açılış töreni yapıldı

Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli toplulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtma amacıyla düzenlenen "Büyük Hun-Türk Kurultayı"nın resmi açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan Kültür Bakanı Yusufjon Usmanov, Kırgızistan Kültür Bakanı Mamabetaliev Mirbek, Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve birçok ülkeden davetliler katıldı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, burada yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğin Avrupa'nın merkezinde gerçekleştirilmesinin Türk dünyası için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ömüraliyev, her iki yılda bir düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın, Türk dünyasından gelen çok sayıda bürokrat, sanatçı ve katılımcıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın da yakın zamanda Kırgızistan'da yapılacağını hatırlatan Ömüraliyev, bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi için her zaman çalıştıklarını vurguladı.

"Türkler ile Macarların 150 yıllık ortak bir tarihi var"

TİKA Başkanı Eren ise Türkiye olarak kurultaya güçlü destek verdiklerini belirterek, "Hun-Türk Kurultayı'na Türkiye olarak en başından beri çok güçlü bir destek veriyoruz. Özellikle TİKA marifetiyle bu kurultayın düzenlenmesinde lojistik olarak katkılarımız oldu. Bu sene özel olarak Hun Türk Çadırı'nı açtık ve TİKA'nın Türk dünyasına yönelik yapmış olduğu faaliyetleri sergilediğimiz bir çadırla burdaki varlığımız gösterdik." dedi.

Eren, Türkiye'de farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların buraya gelmesinden çok memnun olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda Etno Spor Festivali ve Dünya Etno Spor Birliği'nin faaliyetlerinde Türk dünyasının kültürü, birliği ve etnografı çalışmalarını görmeye alıştıklarına işaret eden Eren, şunları söyledi:

“Zaten Türkistan coğrafyasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve tüm bu Türk coğrafyalarında Türklerin birliği ve beraberliğiyle alakalı son yıllarda özellikle çalışmalar yapıyoruz. Fakat Macaristan'da, Kanuni Sultan Süleyman'ın hatırasının olduğu ve Türk-Macar dostluğunun taçlandığı bir coğrafyada, Atilla'nın, Hunların hatırasının yaşadığı coğrafyada 'biz Oğuzlarla beraber Türkistan coğrafyasından, Karadeniz'in kuzeyinden buralara gelmişiz' diyen insanların böyle bir etkinlik düzenlemesi bizi çok mutlu ediyor.”

[1/20] Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. [2/20] Etkinliklerde askeri geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas Destanı'nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. [3/20] [4/20] [5/20] [6/20] Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinliklerde askeri geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas Destanı'nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. [7/20] [8/20] [9/20] [10/20] [11/20] [12/20] [13/20] [14/20] [15/20] [16/20] [17/20] [18/20] [19/20] [20/20] × [1/20] Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. [2/20] Etkinliklerde askeri geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas Destanı'nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. [3/20] [4/20] [5/20] [6/20] Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinliklerde askeri geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas Destanı'nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. [7/20] [8/20] [9/20] [10/20] [11/20] [12/20] [13/20] [14/20] [15/20] [16/20] [17/20] [18/20] [19/20] [20/20]

Eren, Türklerin tarih boyunca kök saldığı coğrafyalardan birinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin Türk dünyası açısından önemine işaret ederek, Macaristan Turan Vakfı Başkanı Biro ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Türkiye ile Macaristan arasında son dönemde ilişkilerin geliştiğinin altını çizen Eren, "Türkler ile Macarların 150 yıllık ortak bir tarihi var. Türk-Macar dostluğu da gerçekten temelleri olan bir dostluk. Üstüne üstlük bu coğrafyada kendilerini köken olarak da tarihi ve kültürel açıdan Türklerle akraba sayan bir topluluğun yaşıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Büyük Hun-Türk Kurultayı bu dostluğu vurgulayan çok önemli bir etkinlik olarak tekrar bu yıl da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Eren, TİKA olarak Türk-İslam mirasına ve Türk kültürüne sahip çıkmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Macarları Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise geleneksel Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın çok büyük uluslararası bir boyut kazandığını belirtti.

Raev, TÜRKSOY olarak bu kurultayların düzenlenmesine destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, bu faaliyetlerin Türk Dünyası için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bu gibi etkinlikleri desteklemenin kendileri için bir misyon olduğunu vurgulayan Raev, "Macarları Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Raev, Türk Dünyası'ndan gelen sanatçıların, bilim insanlarının kurultaya katılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, Macarların da Kırgizstan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'na ise katılacağını bildirdi.

Dün başlayan ve Hun ile Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, yarın sona erecek.

İlk Türk-Hun Kurultayı 2007'de Kazakistan'da düzenlenirken, daha sonra Macaristan'da geniş kapsamda yapılan ve ilgi gören buluşmalar gelenek haline geldi.

Kurultay, Hun ve Türk kökenli toplulukları ortak soy bağlarını ve kültürlerini yaşatmayı hedefliyor.