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Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu

Samsun Ankara kara yolu tır kazası nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Kemal Ceylan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu

Çorum

Çorum'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Dolu ile etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sel suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezi sınırlarında ulaşımda güçlük yaşandı.

Yağışın şiddetini artırdığı sırada Samsun-Ankara kara yolu Çorum Binevler Kavşağı'nda 99 ZK 564 yabancı plakalı tırın yol kenarındaki elektrik direkleri ve istinat duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışının sağlanması için çalışma yaptı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla Çorum Belediyesine bağlı ekipler, tıkanma yaşanan noktalardaki rögarlarda çalışma yaptı.

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