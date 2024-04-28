Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,322.00
BTC/USDT
63,662.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer ve Başkomiser Kamuran Üçgül son yolculuklarına uğurlandı.

Adem Koç  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

İstanbul

Şehit Özer (34) için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Ahmet, annesi Salise, eşi Mısra Özer ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Gökhan Özer'in naaşı toprağa verildi.

Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi 

Polis Merkezi Amiri Üçgül'ün (46) naaşı, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kadirli Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı
Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Benzer haberler

Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Şehit Komiser Gökhan Özer ve Kamuran Üçgül'ün cenazeleri toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

Kastamonu'da ormanlık alanda ölü bulunan taksi şoförünün cenazesi defnedildi

Kastamonu'da ormanlık alanda ölü bulunan taksi şoförünün cenazesi defnedildi
Hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek Çanakkale şehidi büyük dedesinin mezarını buldu

Hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek Çanakkale şehidi büyük dedesinin mezarını buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet