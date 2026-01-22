Dolar
logo
Yaşam

Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, deneyimli kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısıyla 2025'te kentten ve çevre illerden getirilen 21 bin hayvana veterinerlik hizmeti sundu.

Serhat Çetinkaya  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Günün her saati hizmet veren 11 bin metrekarelik hastane, ön muayene odalarından görüntüleme ünitelerine, ameliyathanelerden laboratuvar ve aşı birimlerine kadar donanımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Hastanede kedi, köpek, egzotik canlılar ve kafes hayvanlarının yanı sıra at, büyükbaş, küçükbaş gibi çiftlik hayvanlarının da teşhis ve tedavisi yapılıyor.

Hayvanların sağlığına kavuşması için titizlikle çalışan veteriner hekimler, cerrahi, iç hastalıkları, diş ve onkoloji başta olmak üzere birçok alanda ileri düzey uygulamalar gerçekleştiriyor.

Doğum, jinekoloji, iç hastalıkları, suni tohumlama ve cerrahi kliniklerinin bulunduğu hayvan hastanesinde ameliyat sonrası bakım hizmetleri ile karantina ve izolasyon üniteleri de hayvan sağlığı ve güvenliği açısından etkin şekilde kullanılıyor.

Hayvanların yüzde 70'ini kediler oluşturuyor

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yıldır sahiplenme oranlarına bağlı olarak hastanelerine getirilen hayvan sayısında da önemli artışlar yaşandığını söyledi.

Alkan, her türlü operasyonu yüksek başarı oranıyla gerçekleştirebildiklerine dikkati çekti.

Geçen yıla göre getirilen hayvan sayısının bin arttığına değinen Alkan, "2025'te toplam 21 bin hayvana baktık. Bunların yüzde 70'i kedi, yüzde 10-15'i köpek, yüzde 10 civarı sığır, koyun, keçi, birazı da egzotik hayvan ve yaban hayatından gelen hayvanlar. Bu hayvanlarımızın her türlü rahatsızlıklarına karşı burada gerek medikal gerekse cerrahi tedaviler gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Diş tedavisine ilgi arttı

Hastanede iç hastalıklarının 7 bin 638 bin, cerrahinin 6 bin, acil servis kliniğinin 3 bin 500 hayvan sayısıyla en yoğun bölümler olduğunu anlatan Alkan, şöyle konuştu:

"Kedi ve köpeklerde son yıllarda, önceleri ihmal edilen, göz ardı edilen diş rahatsızlıklarına ilişkin şikayetler fazla miktarda geliyor. Bu bağlamda kedi ve köpeklerdeki diş hastalıklarının gerek kanal tedavisi, gerek çürük dişlerin dolgusu ve gerekse çekilmesi gibi tedaviler yapılıyor. Yine özellikle trafik kazalarına, travmalara ya da ateşli silah yaralanmalarına bağlı kırık gibi sert dokuyu ilgilendiren hastalıklarda ortopedik operasyonları yapıyoruz."

Onkoloji tedavilerinde de doku biyopsisi ya da kitle örneği alarak fakülte bünyesindeki patoloji biriminde analiz ettiklerini belirten Alkan, sonuca göre medikal veya cerrahi uygulamaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Benzer haberler

Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi

Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi

Konya Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutuldu

Türkiye'de üretilen şeker miktarı yaklaşık 3 milyon tonu bulacak

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi
Van'daki üniversite hastanesinde geçen yıl 329 prematüre bebek tedavi edildi

Van'daki üniversite hastanesinde geçen yıl 329 prematüre bebek tedavi edildi
Milyonda 3 görülen hastalık nedeniyle yürüyemeyen Emir Asaf yeniden koşmaya başladı

Milyonda 3 görülen hastalık nedeniyle yürüyemeyen Emir Asaf yeniden koşmaya başladı
