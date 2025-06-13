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Yaşam

Konya'da 190 türün bulunduğu Karatay Mevlana Gül Parkı yeni sezonunu açtı

Konya'da 190 türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

Zekeriya Karadavut  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Konya'da 190 türün bulunduğu Karatay Mevlana Gül Parkı yeni sezonunu açtı Fotoğraf: Karatay Belediyesi

Konya

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alana kurulan parkın güzel kokularıyla misafirlerini ağırlayacağı belirtildi.

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Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar için doğal stüdyo ortamı oluşturan parkın, kentin yeni yaşam ve dinlenme alanı olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden gül kokularının hissedildiği günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Herkesi parka davet eden Kılca, şunları kaydetti:

"Gül kokulu günlere yeniden ulaştık. Yüzlerce çeşit gülün bulunduğu parkımızda, doğanın en güzel tonlarıyla iç içe olmanın huzurunu yaşıyoruz. Karatay Belediyesi olarak çevreye duyarlı, estetik ve sosyal yaşamı destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Parkımız bu anlayışın önemli örneklerinden biri. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yerinde görmeye, gül kokuları eşliğinde keyifli anlar yaşamaya davet ediyorum. Bu güzellikleri birlikte paylaşmak, şehrimizin doğal zenginliklerinin tadını hep birlikte çıkarmak, en büyük mutluluğumuz olacaktır."

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