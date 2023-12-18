Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi
Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü ve Tunja kent merkezi, Noel hazırlıkları kapsamında ışıklandırıldı.
Boyaca
Açık alanlara yerleştirilen muhtelif ışıklı dekorlar ve yeni yıl süsleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Tarihi köprüde yürüyen yerli ve yabancı turistler, Tunja şehir merkezine de uğrayarak fotoğraf ile video çekti.
Yeni yılın ortalarına kadar sürmesi beklenen etkinliklerin binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.
Bu yılki kutlamalar için binlerce el yapımı figür, LED ampul ve tonlarca metalize kağıdın kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Etkinlikler, AA muhabirleri tarafından dron ile görüntülendi.
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