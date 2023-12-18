Dolar
29.06
Euro
31.75
Altın
2,023.88
ETH/USDT
2,167.50
BTC/USDT
41,140.00
BIST 100
7,957.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı”nda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi

Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü ve Tunja kent merkezi, Noel hazırlıkları kapsamında ışıklandırıldı.

Sinan Doğan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi

Boyaca

Açık alanlara yerleştirilen muhtelif ışıklı dekorlar ve yeni yıl süsleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tarihi köprüde yürüyen yerli ve yabancı turistler, Tunja şehir merkezine de uğrayarak fotoğraf ile video çekti.

Yeni yılın ortalarına kadar sürmesi beklenen etkinliklerin binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Bu yılki kutlamalar için binlerce el yapımı figür, LED ampul ve tonlarca metalize kağıdın kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Etkinlikler, AA muhabirleri tarafından dron ile görüntülendi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu
Trakya Birlik, yeni yatırımlarla ayçiçeği yağı üretim tesislerini genişletiyor
Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi

Kolombiya'nın tarihi Boyaca Köprüsü yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet