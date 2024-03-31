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Yaşam

Kocaeli'de aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan adaş hemşehrileri seçim heyecanı sardı

Gebze ilçesinde aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan, isimleri, soyadları, memleketleri aynı olan ve aynı marka otomobili bulunan iki aday, benzerliklerinin oluşturduğu tatlı rekabet eşliğinde sürdürdükleri seçim kampanyasında sonuca odaklandı.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Kocaeli'de aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan adaş hemşehrileri seçim heyecanı sardı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğan 45 yaşındaki Bayram Demir ve 49 yaşındaki Bayram Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ulus Mahallesi muhtarlığı için başvuru yapan 4 aday arasında yer aldı.

Mahalledeki seçim havasını değiştirerek tatlı bir rekabete giren adaylar, isim, soyisim ve memleket benzerliğinin yanı sıra seçim çalışmasını aynı marka otomobillerle yürüttü.

Yaşları, kampanya sloganları ve araç renklerinin farklılığı dışındaki benzerlik, seçmenin zaman zaman adayları karıştırmasına neden oldu.

"Başın Düşerse Dara Muhtar Bayram Demir'i Ara" sloganını ve anne babasının ismini yazdıran Yağlıdere Sınırlı köyünden Bayram Demir ile "Ulus'ta Bayram Var" sloganını kullanan Koçlu köyünden Bayram Demir, mahallelerine hizmet için girdikleri gülümseten seçim yarışını kazanarak muhtar olmayı hedefliyor.

"Vatandaşın yaptığı tercihe saygı duyacağız"

İşçi emeklisi 45 yaşındaki Bayram Demir, AA muhabirine, uzun bir seçim süreci geçirdiklerini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Rakibiyle aralarında birçok benzerlik bulunduğunu aktaran Demir, "Milletin tercihi kimden yana olursa boynumuz kıldan ince, kazananı tebrik edeceğiz. Mahallemizde iki Bayram Demir var. Bu tamamen bir tesadüf. Araçlarımızın markaları, isimlerimiz de aynı, baba ve anne ismi pusulalarda yazıyor, o şekilde oy kullanılacak. Vatandaşın yaptığı tercihe saygı duyacağız. Diğer muhtar adayı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Seçimin vatana hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diye konuştu.

Demir, aynı ad ve soyadı taşıyan iki kişinin aday olmasının seçim atmosferine olumlu hava kattığını kaydetti.

"Aramızda herhangi bir olumsuzluk olmadı"

Esnaf 49 yaşındaki Bayram Demir de seçim süreci boyunca aralarında herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Özverili şekilde seçime hazırlandıklarına değinen Demir, "Herkes özveriyle işini yaptı, bugün seçim günü. Bir sıkıntımız yok, iyiyiz. Rabb'im hep böyle geçmesini nasip etsin inşallah." dedi.

Demir, rakiplerine başarılar dileyerek, seçim sürecini duruşlarını bozmadan bitireceklerini sözlerine ekledi.

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