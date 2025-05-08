Kocaeli'de girişimci kadınlar, ata tohumundan ürettikleri fidelerle sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyor
Kocaeli'de kadınlar, seralarda ata tohumlarından ürettikleri fidelerle hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sürdürülebilir tarıma destek oluyor.
Kocaeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında bir araya gelen 8 kadın, 2022'de Dane Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifini kurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Başiskele ilçesinde kurulan serada ata tohumlarını toprakla buluşturan kadınlar, ilk yıl 10 bin, ikinci yıl 25 bin, bu yıl ise 110 bin fide üretmeyi başardı.
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Tescilli ata tohumlarından Kandıra kıl biberi, salçalık biber, Kandıra Anka domatesi ve turuncu çeri kokteyl domatesin üretimini yapan kadınlar, bu yıl Koçaş ve topak patlıcanlarını da ürün yelpazelerine ekledi.
Yeni kurulacak seralarla üretim kapasitelerini artırmak isteyen kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sunmayı hem de sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmayı hedefliyor.
"Ata tohumu fideleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz"
Dane Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan, AA muhabirine, "Ata Tohumu" projesine gönüllü başladıklarını, bahçelerinde ektikleri tohumlardan güzel verim almaları üzerine 3 yıl önce gönüllü kadınlarla "tohum serpen" anlamına gelen Farsça "Dane Riz" adıyla kooperatifi kurduklarını söyledi.
Kuruldukları ilk yıl 10 bin, ikinci yıl ise 25 bin fide ürettiklerini aktaran Aslan, "Bu yıl 110 bin ata tohumundan fideyi doğaseverler ve tarımseverlerle buluşturacağız. Amacımız sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması. Ürettiğimiz fideler hibrit gibi değil, çekirdeğine iyi bakılırsa nesiller boyu yetiştirilebilir. Büyükşehir Belediyesinin bize tahsis ettiği serada 8 kadın üretim yapıyoruz." diye konuştu.
Ata tohumlarının uzun yıllardır nesilden nesile aktarılan değerli miraslar olduğunu vurgulayan Aslan, "Ata tohumu sevenler, organik tarım yapanlar ve özellikle hobi bahçesi sahipleri bu fideleri tercih ediyor. Hibrit fideler tek yıllık oluyor ancak ata tohumları her yıl yeniden filizlenebilir. Torunlara miras kalabilecek nitelikte. Bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
Aslan, Kocaeli'de tescillenmiş ve sertifikalanmış 4 çeşit ata tohumunu serada ürettiklerine değinerek, "Kandıra kıl biberi, salçalık biber, Anka domates ve turuncu çeri kokteyl domatesin üretimini yapıyoruz. Bu yıl Koçaş ve topak patlıcanı da ürünlerimize dahil ettik. Mayıs ayı itibarıyla fidelerin satışını seralarımızdan gerçekleştiriyoruz. Çeşitleri artırmak için çalışıyoruz." dedi.
Ata tohumundan üretilen fidelerin daha fazla talep görmesini ve çiftçilerin bu tohumları toprakla buluşturmasını istediklerini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:
"Şu an herkes sürdürülebilirlik için çaba gösteriyor. Biz de tarım alanında ata tohumu fideleri üreterek bu mücadeleye katkı sunuyoruz. Ata tohumları tat, koku ve vitamin değeri açısından hibrit türlere göre çok daha yüksek özellikler taşıyor. Geçmişten geleceğe miras olan ata tohumlarımızla üretmeye devam ediyoruz."
Kooperatif üyelerinden Ayda Döşkaya, sabahın erken saatlerinde seraya geldiklerini ve fideleri büyük emekle yetiştirdiklerini anlattı.
Fideleri çocuk gibi özenle büyüttüklerini söyleyen Döşkaya, "Artık pek çok ürün ilaçlanıyor. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Tükettiğimiz sebzenin tohumunu tekrar alamıyoruz ama ata tohumlarından yeniden tohum alabiliyoruz. Bu da sürdürülebilirliği beraberinde getiriyor. Ata tohumumuza sahip çıkalım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.