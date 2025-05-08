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Teknoloji

AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.

Kadir Yıldız  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

Kocaeli

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarını sürdüren şirket, yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirdiği tek kişilik ve iki kişilik elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) modelleriyle ilk yolculu test uçuşunu başarıyla tamamladı.

08.05.2025

Bilişim Vadisi'nde 5 Nisan'da gerçekleştirilen uçuş testinde, AirCar kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, tek kişilik prototipi kullanarak test merkezinden havalandı.

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Altunbozar, AirCar'ın iki kişilik modelinin konumlandığı Bilişim Vadisi helikopter pistine iniş yaptı. Ardından iki kişilik modele geçerek ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında yapılan zorlu test, yaklaşık 10 dakika sürdü ve 8 metre irtifada, güvenlik protokollerine uygun şekilde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunbozar, bu başarıyı sadece teknik bir dönüm noktası olarak değil aynı zamanda şehirlerin mobilite geleceğine yönelik vizyonun bir parçası olarak nitelendirdiğini söyledi.

Altunbozar, "AirCar ile güvenli, çevreci ve otonom hava taşımacılığı artık bilim kurgu değil. Gerçekleşiyor, hem de Türkiye'de gerçekleşiyor. Bundan sonraki adımımız, pilot üretim tesisimizi kurmak ve seri üretime geçmek olacak. Bugün, dünyada insanlı eVTOL uçuşu gerçekleştirmiş sadece 5 firmadan biriyiz." ifadelerine yer verdi.

AirCar'ın iki kişilik modeli, paylaşımlı ve otonom hava taşımacılığı için özel olarak geliştirildi. Modelin, tek şarjla 50-80 kilometre menzil, 200 kilogram taşıma kapasitesi, helikopterlere kıyasla 5 kat daha sessiz çalışma, 10 kat daha düşük işletme maliyeti ve 8 motorlu yüksek güvenlikli tasarım özellikleri bulunuyor.

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