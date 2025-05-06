Kocaeli ile Mersin'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile Mersin'in Erdemli ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzerek vakit geçirdi.
Kocaeli/Mersin
Hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Karamürsel'de, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava oluştu.
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Serinlemek amacıyla Mavi Bayraklı Altın Kemer Plajı'na gelen çocuklar ve gençler, denize girip plajda güneşlendi.
Mersin
Kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.
Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.
Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.
Denize giren bir grup genç de top oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.