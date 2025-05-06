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Yaşam

Kocaeli ile Mersin'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile Mersin'in Erdemli ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzerek vakit geçirdi.

Melih Palas, Mustafa Ünal Uysal  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Kocaeli ile Mersin'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi Fotoğraf: Melih Palas/AA

Kocaeli/Mersin

Hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Karamürsel'de, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava oluştu.

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Serinlemek amacıyla Mavi Bayraklı Altın Kemer Plajı'na gelen çocuklar ve gençler, denize girip plajda güneşlendi.

Mersin

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.

Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

Denize giren bir grup genç de top oynadı.

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