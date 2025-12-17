Kocaeli'de sanayi atıklarından heykel ve tablolar yapan kadınlar, OSB'de sergi açtı
Kocaeli'de fabrika atıklarından heykel ve tablolar üreten kadın kooperatifi üyeleri, aile ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra eserlerini organize sanayi bölgelerinin galerilerinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Kocaeli'de 2023'te 7 kadınla kurulan ve 2 yıl içerisinde 22 üyeye ulaşan Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetimince hayata geçirilen "Fırsat Eşitle Yeteneği Çeşitle" projesi kapsamında, bir Japon firmanın atıklarının değerlendirilmesi talebinde bulunması üzerine harekete geçti.
Fabrikaların plastik enjeksiyon kusturmaları, atık kartonlar ve kağıtlar ile inşaatta kullanılan atıkları değerlendiren kadınlar, 3 ay boyunca yürütülen çalışma sonucu heykel ve tabloların bulunduğu 50 eseri meydana getirdi.
TOSB Yönetim Merkezi'ndeki sanat galerisine eserlerini sanayicilerle buluşturan kadınlar, iş insanları tarafından satın alınan heykel ve tablolardan elde edilen geliri kooperatifin ihtiyaçlarının karşılanması ve üyeleri için kullandı.
"İçtiğimiz kahvelerden heykelimizin renklendirmesini yaptık"
Kooperatif Başkanı Naciye Özdemir, AA muhabirine, firmanın birlikte çalışma talep etmesi üzerine neler yapabilecekleri konusunda toplantılar yaptıklarını söyledi.
Serginin sanayiciye de örnek oluşturduğuna değinen Özdemir, "3 ay gibi bir süre bu eserleri çalıştık. TOSB'da sergimizi açtık, ilgi gördü. Sanayiciler kendi atıklarından neler yapılabilir onları gördü. Bundan sonraki süreçte diğer fabrikalarla da işbirliğine gireceğiz. Hem kadın istihdamı hem de kadının gücünü, sanayinin sanatsal büyüklüğünü görmek amacıyla bizim için güzel bir sergi oldu." diye konuştu.
Özdemir, eserlerin içerisinde hangi atık malzemeler olduğuna ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Fabrikaların plastik enjeksiyon kusturmaları, atık kartonlar ve kağıtlar ile bizim elimizde olan inşaat atığı betonlar, paspas sapı, diğer sanayi atıkları gibi malzemeleri bir araya getirerek bu eserleri oluşturabiliyoruz. Bizim için önemli olan malzemeyi görmek ve neler yapabileceğimizin kararını vermek. Daha sonrasında da başlıyoruz. Burada duran heykelimizin içinde paspas sapı var. Yine fabrikanın karton kutularını hamur haline getirip şekillendirilmesi yapıldı. En son renk gerekiyordu biz de içtiğimiz kahvelerden heykelimizin renklendirmesini yaptık. O anda elimizde ne malzeme varsa onunla devam edebiliyoruz."
Kooperatif bünyesindeki kadınların para kazanmasının çok değerli olduğunu dile getiren Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gelirin bir kısmı kooperatif bünyesinde kalıyor. Diğer kısmı da burada eser yapan kadın arkadaşlarımıza dağıtılıyor. Burada olan kadınların para kazanması gerekiyor. Bizim bu sergilerdeki amaçlarımız hem sanat-sanayi işbirliği hem de kadın istihdamı, kadın para kazanırsa ayaklarının üstünde durursa çocukları da ayakları üzerinde durur düşüncesi. Kendi özgüveni olur. Sanayinin yanında sanatın da para yaptığını ve kazanılabileceğini gençlere öğretmeyi istiyoruz."
Kooperatif bünyesinde ustalık yapan Hanife Altınay, eserlerin hepsinin atık malzemelerden üretildiğini anlattı.
Kadınların sanatla uğraşarak para kazanmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Altınay, "Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bunun yanında tabii ki para kazandıkları için daha da güzel oluyor. Kooperatifimizin binası hepimizin anne evi gibi bu birliktelikte dayanışmayla güçleniyor. Büyüyerek üstüne ekleyerek devam ediyoruz." dedi.