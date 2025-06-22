Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,274.30
BTC/USDT
102,750.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzenin Tel Aviv’de isabet ettiği Nes Ziona bölgesinden yayındayız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. VİDEO GRAFİK - ABD'nin İran'a e yönelik saldırısında vurulan nükleer tesisler - VTR
logo
Yaşam

Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor

Tunceli ve Erzincan'dan turlarla rotalarını Munzur Dağları'ndaki Merg Yaylası ve Yeşil Göl'e çeviren doğaseverler, zorlu patikalarda saatlerce yol yürüyüp kış ve ilkbahar manzaraları arasında vakit geçiriyor.

Sidar Can Eren  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tunceli ve Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl, ziyaretçilerine kış ve ilkbahar manzaralarını bir arada sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan Munzur Dağları, yaylaları, şelaleleri, gölleri, kanyonları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Munzur Dağları'nın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı bölgesinde bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl'de şu sıralar eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Tabiatın yeşillendiği ve çiçeklerin açtığı bölge, özellikle Tunceli ve Erzincan başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gezi gruplarını ağırlıyor.

Kıştan kalma manzaralar

Turlarla rotalarını bölgeye çeviren doğaseverler, zorlu patikalarda saatlerce yol yürüyüp yazın ortasında kıştan kalma manzaraları görüyor.

Yaylada ve göl çevresinde fotoğraf çeken doğaseverler, keklik, bozayı ve çengel boynuzlu dağ keçileriyle de karşılaşma fırsatı buluyor.

Hayvancılığa da adeta hayat veren Merg Yaylası ve Yeşil Göl, serin havası, soğuk su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerleri misafir ediyor.

"Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip"

Doğa tutkunlarından Adnan Dönmez, AA muhabirine, okul öncesi öğretmeni olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır dağcılık faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki zirvelere tırmanışlar yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip. Pülümür ilçesi üzerinden rotamızı Merg Yaylası'na çevirdik, dar ve derin kanyonlardan geçtik. Yolculuğumuz sırasında uzaktan keklik ve bozayı gördük, zirveye ulaştığımızda da 2 çengel boynuzlu dağ keçisiyle karşılaştık." dedi.

Dönmez, Yeşil Göl'ün de harika manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Orada doyasıya vakit geçirdik ve yaptığımız faaliyetten çok keyif aldık." ifadesini kullandı.

Tansel Şahinoğlu da karavanıyla Türkiye'nin birçok ilini gezdikten sonra rotasını Tunceli'ye çevirdiğini anlattı.

Kentin güzelliklerine hayran kaldığından bahseden Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Merg Yaylası'na zorlu bir etkinlik yaptık. Yaklaşık 1,5 saat araçla Munzur Dağları'nın eteklerine geldikten sonra yolculuğumuza yürüyerek devam ettik. Ben çok fazla yürüyüş deneyimi olan birisi olmamama rağmen geri dönmek istemedim ve 4 saatlik yolculukla yaylaya ve göle ulaşmayı başardım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'da işçilerin grevi nedeniyle oluşan çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Afetler sonrası bina hasar tespitine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de
FETÖ, örgütsel eğitim için öğrencileri Balkan ülkelerine götürmüş

Benzer haberler

Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor

Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor

Nemrut Kalderası mavi ve yeşil renkli gölleriyle ziyaretçileri cezbediyor

Tunceli'deki Kırkmerdiven Şelaleleri yaz sezonunda turizmi hareketlendiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet