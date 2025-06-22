Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile İstanbul'da görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.
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Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi
Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ile de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ile İstanbul'da görüştü https://t.co/a3uKdJ4umd pic.twitter.com/wP5ZZzkZZz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 22, 2025
Dışişleri Bakanı Fidan İstanbul'da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İstanbul'da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü belirtildi.
Başka bir paylaşımda Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile bir araya geldiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da görüştü https://t.co/a3uKdJ4umd pic.twitter.com/OglQ7dktTh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 22, 2025
Paylaşımda, Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.
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