Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,200.00
BTC/USDT
100,807.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ve Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile İstanbul'da görüştü.

Gökhan Çeliker  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Şeybani'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ile bir araya geldi

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Yemen Dışişleri Bakanı Shaya Mohsin Mohamed Zindani ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan İstanbul'da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İstanbul'da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.  

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü belirtildi. 

Başka bir paylaşımda Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile bir araya geldiği ifade edildi.

Paylaşımda, Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü
Bolu ve Karabük'te YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrencilere trafik ekipleri yardım etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, İran, Tunus, Suriye ve Yemenli mevkidaşları ile bir araya geldi

İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı

Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü

Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet