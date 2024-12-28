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Yaşam

Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum'un, "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ve "2025 Turizm Başkenti" ünvanlarıyla tanınırlığı artacak.

Yunus Hocaoğlu  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak

Erzurum

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çeken kent, Tortum, Uzundere gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinde bulunan mavi boncuk yedi gölleriyle her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve 6-12 Ocak'ta Palandöken'de düzenlenecek Kış Oyunları'na hazırlanan şehirde, yıl boyu kültür, sanat, gastronomi ve spor alanlarında kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

Şehir, mart ayında Dünya Snowboard Kupası, mayısta Kar Dizi Festivali, temmuzda Yaz Oyunları, ağustosta Uluslararası Bisiklet Turnuvası gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacak.

"Burada kendinizi adeta açık hava müzesinde gibi hissedersiniz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kentin 2025 yılında iki büyük organizasyona "başkentlik" yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Erzurum'un 6 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu anlatan Yer, şöyle konuştu:

"Doğa ve tarihin iç içe geçtiği, her mevsimi ayrı güzellikler sunan, kültürel ve doğal zenginlikleriyle keşfedilmesi ve görülmesi gereken kadim bir şehir. Bizans'tan Saltuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e giden süreci, tarihi ve kültürel varlığıyla adım adım takip edilebilir. Burada kendinizi adeta açık hava müzesinde gibi hissedersiniz. Tadı damakta kalan özellikle ayran aşı, cağ kebabı, kadayıf dolması ve coğrafi işaretli onlarca ürünü buraya gelenler tadabilir."

Yer, kentin bu özelliklerinin yanı sıra Palandöken Kayak Merkezi'yle de öne çıktığına işaret ederek, "Şehrimiz daha önce de uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptı ama ilk kez iki büyük organizasyona başkentlik yapıyor. Bu bizim için çok kıymetli ve değerli. Şehrimizin tanıtımı ve ulaşılabilirliği açısından bizi memnun edecek. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi özellikle 2025 yılında bu güzellikleri birlikte paylaşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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