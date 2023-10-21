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Yaşam

Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni konukları olan Güney Amerika orijinli kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçilla yavrularıyla, bakıcıları uyum süreçlerinde özenle ilgileniyor.

Mustafa Yılmaz  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Büyükşehir Belediyesince Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 1998'de 206 bin metrekare alanda kurulan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi Bursa Hayvanat Bahçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Görevliler sağlık, beslenme, uyku ve diğer ihtiyaçları konusunda hayvanat bahçesi sakinlerine özel ilgi gösteriyor.

Memeli, kuş, balık ve sürüngen familyalarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 137 türden 986 hayvanın bulunduğu tesiste, hayvan sayısı her yıl artıyor.

Güney Amerika barınağındaki yeni yuvalarına yaklaşık bir ay önce getirilen 2 kırmızı kuyruklu boa yılanı ve 3 çinçilla uyum sürecini geçiriyor.

Bakıcıları tarafından düzenli olarak beslenen ve yeni ortamlarına alışmaları için gerekli şartlar sağlanan hayvanların kasım ayında ziyarete açık alana alınması planlanıyor.

Hayvanların bakıcılığını yapan Arif Ardıç, AA muhabirine, yılanların bir ay önce Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden getirildiğini söyledi.

Kapalı alandaki bazı hayvanların sık beslenmelerine gerek olmadığını belirten Ardıç, "Haftada iki defa beslenmeleri var. Burada neslini sürdürmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hayvanat bahçesinde 12 yıldır görev yaptığını dile getiren Ardıç, bu tür hayvanlardan korkmadıklarını, zamanla birbirlerine alıştıklarını ifade etti.

Kırmızı kuyruklu boa yılanlarının canlı hayvan tükettiğini anlatan Ardıç, "Burada rehabilitasyon sürecindeler, Güney Amerika barınağında yeni gelecek hayvanlarla beraber onlar da ziyarete açılacak." diye konuştu.

Çinçillaların da bir ay önce getirildiğini, belirli öğün ve saatlerde pelet yem, yonca, sebze meyve ile beslendiklerini aktaran Ardıç, "Bunlar kemirgen türü. Yeni geldikleri için biraz ürkekler. Umarım onlardan da bol bol yavru alacağız." ifadesini kullandı.

Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçilla

Zehirsiz yılan türlerinden olan Güney Amerika kökenli kırmızı kuyruklu boa yılanı, avlarını boğuyor.

Genellikle fare ve tavşan gibi hayvanlarla beslenen boa, yumurtlayan yılan türlerinden doğum yapmasıyla ayrılıyor.

Dişileri 5, erkekleri ise 3,5 metreye kadar büyüyebilen boa, yetişkinlikte kırmızı renge dönen kuyruklarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.

Çinçillalar ise yine Güney Amerika'ya özgü, tüyleri sık ve yumuşak bir kemirgen türü olarak biliniyor.

Tüylerinin yumuşak olması nedeniyle kürk yapımı için katledilen hayvan türlerinden olan çinçillaların nesli, bu nedenle son yıllarda tehlike altında bulunuyor.

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