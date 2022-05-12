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Yaşam

Kırklareli'nde otizmli öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu

Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Yiyecek, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında otizmli öğrenciler okulda çimlendirdikleri ata tohumlarını ekti.

Özgün Tiran   | 12.05.2022
Kırklareli'nde otizmli öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli


Bilal Yapıcı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yaklaşık 2 aydır Türkiye'nin bir çok ilinden ata tohumları topladı.

Toplanan yaklaşık 50 çeşit ata tohumu öğrenciler tarafından uygulama sınıfında bardaklarda çimlendirildi.

Öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde çimlendirilen fideleri gönüllü bir bağ evinde toprakla buluşturdu.

Okulun müdür yardımcısı Tuğçe Üstün, AA muhabirine, 7 okul ile ata tohumlarını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Çimlenen tohumları gönüllü bir bağ evinde toprakla buluşturduklarını anlatan Üstün, "Bu süreçte bizim yönlendirmelerimiz ile öğrencilerimize pek çok katkısı oldu. Çok severek ve ilgiyle takip ettiler projeyi. Biz de ata tohumlarını yaşattığımız için çok mutlu olduk." diye konuştu.

Öğrencilerin toprağa dokunmalarının onlara büyük bir huzur ve mutluluk verdiğini dile getiren Üstün, "Öğrencilerimizin toprakla uğraştıklarında rahatladıklarını gördük. Bir şey yapıyor olabilmenin özgüveni oluştu." dedi.

Sınıf öğretmeni Tuğçe Savaş ise proje ile öğrencilere ata tohumlarını tanıttıklarını, 50 çeşit tohumu toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Zepnep Neval Yıldırım ata tohumlarından fide ürettikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

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