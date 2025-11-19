Dolar
42.35
Euro
49.04
Altın
4,111.50
ETH/USDT
3,101.70
BTC/USDT
91,400.00
BIST 100
10,894.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Babasıyla aynı hastalığa yakalanan kadın akciğer kanserini erken teşhisle yendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ebru Beltan, 2 yıllık tedavinin ardından akciğer kanserini yenmeyi başardı.

Özgün Tiran  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Babasıyla aynı hastalığa yakalanan kadın akciğer kanserini erken teşhisle yendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Lüleburgaz'a yerleşen 36 yaşındaki Beltan, 2023 yılında öksürük şikayetiyle İstanbul'daki bir hastaneye başvurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmir'de yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi süren 70 yaşındaki babasıyla aynı hastalığa yakalandığını öğrenen Beltan, doktor kontrolünde tedaviye başladı.

Yaklaşık 2 yıl süren tedavinin ardından akciğerindeki kitleyi başarılı bir operasyonla aldıran Beltan, sağlığına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Erken teşhis çok önemli"

Beltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce gribal enfeksiyon ve öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye başvurduğunu söyledi.

Çekilen tomografide akciğerinde bir leke görülmesi üzerine belli aralıklarla kontrole gittiğini anlatan Beltan, 2025 yılının ocak ayında akciğerindeki kitlenin şekil değiştirmeye başladığını belirtti.

Beltan, doktorların tavsiyesi üzerine başarılı bir operasyonla akciğerindeki kitlenin alındığını söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemine değinen Beltan, şöyle devam etti:

"Erken teşhis çok önemli. Erken teşhis olmasaydı ben bunu takip etmeseydim çünkü fizikken bende bir rahatsızlık yaratmıyor, birkaç sene sonra belki kemoterapi almam gerekecekti, belki çok daha zorlu bir süreç olabilecekti. Çünkü küçük hücreli kanser türleri hızlı yayılan, takip edilmediğinde çok daha zor iyileştirilebilen, üçüncü evrede fark edilebilen türlerden biriymiş. Araştırdığımda bunu öğrendim. O yüzden erken teşhis çok önemli."

Beltan, kanserle mücadelede moral ve motivasyonun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"Babam da akciğer kanseri üçüncü evre"

Babasının da kanserle mücadele ettiğini anlatan Beltan, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Erken teşhis sayesinde kendisinin kanseri yenmeyi başardığını ifade eden Beltan, "Babam da akciğer kanseri üçüncü evre, genetik bir şey değil aslında bu. Onun geçirdiği sürece baktığımda erken teşhisle ne kadar büyük bir sıkıntı girdabının içinden çıktığımı aslında fark ediyorum. O yüzden erken teşhis çok önemli. Çok daha uzun yıllar sağlıklı yaşamak için doktor kontrolünde kendimizi ihmal etmeden sıklıkla süreci takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kanser hastalarının hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan Beltan, hastalıkla mücadelede moral ve motivasyonun çok önemli olduğuna değindi.

Bir kız çocuğu annesi olan Beltan, kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu belirterek tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 2026 genel atamasında personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında "koruyucu aile" işbirliği
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemideki mürettebatın ismi anıtta yaşatılacak
Ekimde yağışlar geçen yıla göre arttı
Türkiye'de 10 ayda 6 bin 599 afet ve acil duruma müdahale edildi

Benzer haberler

Babasıyla aynı hastalığa yakalanan kadın akciğer kanserini erken teşhisle yendi

Babasıyla aynı hastalığa yakalanan kadın akciğer kanserini erken teşhisle yendi

Robotik cerrahi yöntemiyle akciğer kanserini yenen hastadan "sigaradan uzak durun" tavsiyesi

Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Milli tekvandocu, Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyor

Milli tekvandocu, Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyor
Sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 36 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı

Sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 36 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı
Kırklareli'nde kıraç alanda ceviz üretimine başlayan işletme elektriğini güneşten karşılıyor

Kırklareli'nde kıraç alanda ceviz üretimine başlayan işletme elektriğini güneşten karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet