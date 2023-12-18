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Yaşam

Kırklareli'nde "beyaza bürünen" Istranca Ormanları havadan görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Özgün Tiran  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Kırklareli'nde "beyaza bürünen" Istranca Ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.

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