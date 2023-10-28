Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle koreografi hazırladı.
Kırklareli
İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, beldede etkinlik düzenledi.
Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.
Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar denize açıldı.
Balıkçı tekneleri denizde "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.