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Yaşam

Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle koreografi hazırladı.

Özgün Tiran  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı

Kırklareli

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, beldede etkinlik düzenledi.

Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar denize açıldı.

Balıkçı tekneleri denizde "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi oluşturdu.

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