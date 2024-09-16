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Yaşam

Kerkük'teki "Beşiktaş Kafe" yarım asırdır futbolseverleri bir araya getiriyor

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor.

Ali Makram Ghareeb  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Kerkük'teki "Beşiktaş Kafe" yarım asırdır futbolseverleri bir araya getiriyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Kafenin sahibi Sabah Terzioğlu, AA muhabirine mekanın yaklaşık 50 yıl önce açıldığını ve günümüze kadar Beşiktaş takımının sevenlerini buluşturduğunu belirtti.

Kerküklülerin Beşiktaş takımına sevgisinden dolayı 60'lı yıllarda Korya semtinin yakınında bir mahalleye de Beşiktaş ismi verildiğini hatırlatan Terzioğlu, kafenin de bu nedenle açıldığını anlattı.

Türkiye'nin ilk futbol takımı özelliğini taşımasından dolayı Beşiktaş kelimesinin Kerküklüler için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Terzioğlu, bu kafede zaman zaman satranç turnuvaları ya da benzeri aktivitelere de Beşiktaş adını verdiklerini söyledi.

"Burası Beşiktaş sevenlerinin buluşma yeri"

Mekanın sadece bir kafeden ibaret olmadığını söyleyen Terzioğlu, "Burası Beşiktaş taraftarlarının, futbolseverlerin, şair, edebiyatçı ve sanatçıların da buluşma yeri." dedi.

Terzioğlu, teknolojinin bu kadar ilerlemediği yıllarda kafede başta Beşiktaş olmak üzere Türk takımlarının haberleri, maçları ve turnuvalarının konuşulduğunu aktardı.

Türk bayrağının Türkmenler için her zaman bir umut, bir milli simge olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Beşiktaş takımı bizim için milli bir takımdır. Her şey bir tarafa ortasındaki al bayrağın 100 yıldan beri Kerkük sokaklarında dalgalanması bizim için büyük anlam ifade ediyor."

45 yıldır kafeye gelen 70 yaşındaki Kerküklü Hüsameddin Ömer, kafenin Kerkük'ün neredeyse en eski kafelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu kafede kentin en ileri gelenlerinin bir araya geldiğini aktaran Ömer, kafede bir zamanlar maç ve sporun yanı sıra memleketin durumu ve gündeminin de konuşulduğu ifade etti.

Radyo ve televizyonların yaygın olmadığı dönemlerden beri kafeyi ziyaret ettiğini dile getiren Ömer, kafenin tüm Kerküklüler için milli bir değere sahip olduğunu kaydetti.

Beşiktaş'a olan sevgiden dolayı "Kerkük Beşiktaş Takımı" bile kuruldu

Kafenin en eski ziyaretçilerinden 74 yaşındaki Bekir Gaffur da Kerkük'te Beşiktaş takımına karşı büyük bir sevgi olduğunu bu nedenle 1965'te Kerkük Beşiktaş Takımı'nın kurulduğunu söyledi.

Kerkük Beşiktaş Takımı'nın döneminin en başarılı takımlarından biri olduğunu aktaran Gaffur, 70'li yıllarda hükümetin destek vermemesi nedeniyle kapandığını belirtti.

Ercan Nazım ise gençliğinden beri kafeyi ziyaret ettiğini ve özellikle Beşiktaş maçlarını bu kafede izlediğini ifade etti.

Kafenin hala Kerküklü sporcu ve futbolcuların buluşma yeri olduğuna dikkati çeken Nazım, Kerkük'ün merkezinde köklü bir futbol takımının adının yer almasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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