logo
Yaşam

Kerempe Feneri 140 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Kerempe Feneri, 140 yıldır Karadeniz'de seyahat eden kaptanlara yol gösteriyor.

Özgür Alantor  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Kerempe Feneri 140 yıldır denizcilere yol gösteriyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Kerempe Feneri, 1885 yılında faaliyete geçti. Cide-Doğanyurt kara yolunda bulunan Aydıncık köyü Kerempe Burnu'ndaki fener, denizden 82 metre yükseklikte kaptanlara hizmet veriyor.

Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayi Milliye Destanı kitabındaki şiirinde bahsettiği fener, yıllara meydan okuyor.

Aydıncık Köyü Muhtarı Sabri Tekiner, AA muhabirine, fenerin yıllardır denizcilere hizmet ettiğini söyledi.

Fenerin bölge açısından da çok önemli olduğunu belirten Tekiner, "Burası Karadeniz Bölgesi'nin denize açılan ikinci en uç noktası. Yıllardır denizciler, kayıkçılar ve gemiler bu feneri kullanıyor. Kerempe Feneri, 140 yıldır görevini yapmaya devam ediyor." dedi.

"Eskiden gaz lambasıyla falan yanardı, şimdi elektrikli bir sistemle çalışıyor"

Fenerin eski bekçisi Mustafa Güler de 4 kuşak fenercilik yaptıklarını, sonra kendisinin emekli olarak bu işi bıraktığını söyledi.

Fenerin Fransızlar tarafından yapıldığını ifade eden Güler, "Büyük dedem 17 yıl, dedem, 43 yıl, babam Hasan Güler 30 yıl, fenercilik yaptı. Ben de 31 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Artık emekliyim, bu köyde yaşamaya devam ediyorum." dedi.

Bölgenin önemli bir yer olduğunu belirten Güler, "Burası Kerempe Feneri. Sinop İnceburun'dan sonra ikinci uç burun. Kerempe zaten uç burun anlamına gelen bir kelime. Ondan sonra buraya bu fener yapılıyor. Bu fener 80 saniyede tur yapar, 20 saniyede bir çakar. Eskiden gaz lambasıyla falan yanardı, şimdi elektrikli bir sistemle çalışıyor." diye konuştu.

Kerempe Feneri'nin denizcilere ışık olduğunu dile getiren Güler, "Buradan kayıkla açılan biri gece yolunu kaybediyor, sağa sola giderken fenerin ışığını görüp rahatlıyor, o şekilde karayı buluyor. Yanıma gelip bu olayı anlatmıştı. O zaman 'feneri görünce ışığa doğru gelip kıyıyı buldum, fener sayesinde oldu' demişti." ifadelerini kullandı.

