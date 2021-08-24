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Yaşam

Kazdağları'nda yangın söndürme çalışmasına yardım ederken ayının saldırdığı Özkan Kaya, olayı anlattı

Özkan Kaya, "Kafamı çevirip baktığımda ayı üzerime doğru koşturuyordu. Aramızda 2,5-3 metre vardı. Kaçmaya fırsatım da olmadı. Hep suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu önüne koydum, sürekli kolumu ısırdı." dedi.

Miraç Kaya   | 24.08.2021
Kazdağları'nda yangın söndürme çalışmasına yardım ederken ayının saldırdığı Özkan Kaya, olayı anlattı

Balikesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınını söndürme çalışmalarına yardım ederken ayı saldırısında yaralanan Özkan Kaya'nın (28) tedavisine devam ediliyor.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'e bağlı Zeytinli Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye ilçesinde çalıştığı sırada yangını duyduğunu ve hemen işini bırakıp olay yerine hareket ettiğini belirten Kaya, "Yangın dereden karşı tarafa geçmişti. Yer ekipleriyle çalışırken yangının dere boyuna doğru ilerlediğini gördüm ve o bölgeye gittim." dedi.

Kaya, bir ara dumanın yoğunlaşması nedeniyle rahat nefes alabilmek için ön tarafa geçtiğini anlattı.

Ayının, bu sırada kendisine saldırdığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"O esnada bir homurtu duydum, kafamı çevirip baktığımda ayı üzerime doğru koşturuyordu. Aramızda 2,5-3 metre vardı. Kaçmaya fırsatım da olmadı. Hep suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu önüne koydum, sürekli kolumu ısırdı. Daha sonra nasıl yaptım bilmiyorum, elimi ağzına koydum ve dilini bastırdığımda o ara beni bıraktı."

Ayı ile bir süre ayakta da boğuştuğunu, ardından arkadaşlarının yanına kaçabildiğini aktaran Kaya, "Arkadaşlarım beni ambulansa götürdüler. Durumum iyi, ısırıklar var. Bir bileğimde ufak bir kırık varmış. Biraz ağrılarım oluyor, sağ elimdeki ısırıklar daha derin." ifadelerini kullandı.

Özkan Kaya, "gönüllü orman işçisi" olmayı sürdüreceğini ve yangının kontrol altına alınmasına çok sevindiğini sözlerine ekledi.


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