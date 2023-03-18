Katar'ın himaye ettiği Afgan robot bilimci kızlar hayallerinin peşinden koşuyor
Buluşları ve geliştirdikleri ürünlerle ülkelerinin gurur kaynağı olan "Afgan Hayalperestler" kadın robot bilimci grubu, şimdilerde Katar'ın eğitimlerini tamamlamaları için verdiği bursla yollarına devam ediyor.
Doha
Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Afgan Hayalperestler, son yıllarda geliştirdikleri projelerle akranlarına ilham kaynağı oldu.
Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden gelen Afgan grup, adlarını ilk defa 2017'de ABD'de 164 ülkenin katıldığı Uluslararası Robot Şampiyonası Özel Ödülü'nü kazanınca duyurdu.
Turnuvaya Afganistan'dan ilk kabul edilen grup olma başarısını gösteren kızlar, vize işlemleri için büyük mücadele verdiler.
İlk talepleri reddedilince ikinci bir başvuru daha yaptılar ancak o da reddedildi. Turnuvaya katılmaları ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilgili makamlardan kararı yeniden gözden geçirmelerini istemesiyle mümkün oldu.
Kovid-19 döneminde ellerini taşın altına koydular
Grup, Afgan Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapasitesini artırma amacıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendislerinin bir solunum cihazı tasarımını, otomobil yedek parçaları kullanarak tasarladı.
Herat Valisi'nin daha fazla solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını açıklamasının üzerine işe koyulan kızlar, ABD'deki Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanların da rehberliğinde 4 ay boyunca çalıştı ve Temmuz 2020'de düşük maliyetli buluşlarını hayata geçirdi.
Katar, Afgan hayalperestlere sahip çıktı
Robot bilimciler, ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Katar tarafından ülkelerinden tahliye edildiler.
Katar, sibernetik ve robot bilim alanında çalışan Afgan gruba, Katar Vakfı ve Katar Kalkınma Fonunun stratejik ortaklığıyla eğitimlerini tamamlamaları için burs verdi.
Afgan grup, 5-9 Mart tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı kapsamında da ürünlerini sergilediler.
Vatan özlemine rağmen çalışmaya devam
Afgan kızlar, vatanlarına duydukları özleme rağmen hedeflerini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.
Grup üyelerinden Asife Emini AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afgan hayalperestler olarak, bilgi birikimimizi, çabamızı ve Afgan kızlarının da diğer tüm dünya kızları gibi yetenekli olduğunu göstermek için buradayız." dedi.
Konferans kapsamında, çiftçilerin hasat yapmasına yardımcı olacak tarım robotu, mayın tespit edebilen robot, ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden robot ve göz hareketiyle kontrol edilebilen tekerlekli sandalye gibi geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini aktaran Emini şunları kaydetti:
"Bizler çok şanslıyız çünkü Katar hükümetinin desteğiyle buraya geldik. Bize eğitimimizi tamamlama ve hedeflerimizi gerçekleştirme fırsatı verdiği için Katar'a minnettarız. Kafamızda bir sürü fikir vardı. Şimdi ihtiyaç duyduğumuz tüm alet ve ekipmana kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Katar'da ve Katar Vakfında olmak, hayallerimizi ve görmek istediğimiz değişimi gerçekleştirmemize olanak sağladı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.