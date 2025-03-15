Katar'da çocukları oruç tutmaya teşvik eden geleneksel ramazan eğlencesi "Karankau" kutlanıyor
Körfez ülkelerinde çocukları oruca teşvik etmek amacıyla her yıl ramazan ayının 14. gecesi, "Karankau" etkinlikleri adıyla kutlanıyor.
Doha
Katar'da da ramazan ayının 14. gecesi, başta çocuklar olmak üzere her yaştan kişiler tarafından heyecanla bekleniyor.
Körfez ülkelerinin "Karankau" adını verdikleri bu gece, büyük küçük herkesin beklediği halk festivaline dönüşüyor.
Çocukların, ramazan ayının ilk yarısında oruç tutmalarını ödüllendirmek için kutlanan gece, onları ramazanın geri kalanında da oruç tutmaya teşvik ediyor.
Ayrıca, ramazan ayının ortasında anne babaların, Kur'an-ı Kerim'den 15 cüz ezberleyen çocuklarını şekerleme ve hediyelerle ödüllendirmesinin de "Karankau" geleneğinin başlangıç sebebi olduğu anlatılıyor.
"Karankau" gecesinde, iftarın ardından çocuklar, geleneksel kıyafetlerini giyerek, Katar sokaklarında gezintiye çıkıyor.
Bu gece için özel olarak süslenen sokaklarda gezen çocuklar, "Bize ver, Allah da sana versin. Yolun Mekke'ye çıksın. Ah Mekke, güzel Mekke" şeklinde tekerlemeler söylüyor.
Aileler, bu özel gecede içine fıstık, kaju, kuru üzüm, badem, ceviz ve şekerlemeler koydukları, "Cufran" adı verilen büyük sepetler hazırlıyor ve "Karankau" gecesine özel bu ikramlıklar, çocuklara dağıtılıyor.
Geç saatlere kadar süren kutlamalarda aileler kısa ev ziyaretleri gerçekleştirirken ellerine kına yakmış rengarenk geleneksel kıyafetler içindeki çocuklar da “Karankau" tekerlemesini okuduktan sonra evlerden şeker ve yemiş topluyor.
Katar'daki alışveriş merkezlerinden, parklara, spor tesislerinden tarihi çarşılara, "Karankau" ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler iki gün boyunca çocuk filmleri, sihirbaz gösterileri, çocuk oyun atölyeleri ve spor turnuvaları gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Karankau adının nereden geldiğine dair birçok rivayet var
Gecenin, adını "göz aydınlığı" anlamına gelen ve Kur'an-ı Kerim'de geçen Arapça "kurretü'l-ayn" kelimesinden aldığı ve zamanla halk dilinde söz konusu kelimenin "Karankau"ya dönüştüğü belirtiliyor.
Kelimenin aslının, "çocukların kapıyı çalması" ve "inci aramak için dalış yapma" anlamlarından da gelebileceği yönünde farklı rivayetler de bulunuyor.
"Karankau" isminin, şekerleme ve çerezlerin bulunduğu hasırdan sepetin karıştırıldığında çıkarttığı sesin yansıması olduğu da öne sürülüyor.
Diğer bir görüşe göre ise Karankau, çocukların şeker toplarken taşları birbirine vurarak çıkardığı ses anlamına geliyor.
Körfez ülkeleri genelinde yaygın olarak kutlanan bu gece, Suudi Arabistan'da "Kerkean", Umman'da "Karankaşa", Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Hakku'l-Leyle" ve "Hakk-ı Allah", Kuveyt'te ise "Gargee'aan" veya "Girgian" gibi farklı isimlerle anılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.