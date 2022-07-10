Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü
Kars'ta yaklaşık 16 yıl sonra yeniden suyla dolan Mışko Gölü ve çevresi sarı çiçeklere büründü.
Kars
Kentte birçok köyün kullandığı Mışko Gölü ile çevresi, kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla uzun yıllar sonra suyla doldu.
Daha önce kuraklık nedeniyle besicilerin su sıkıntısı yaşadığı bölge, bu yıl bereketli yağışların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlarla şenlendi.
Sarı çiçeklere bürünen bölgeye, bazı kuş türlerinin de geldiği gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.