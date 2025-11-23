Dolar
Yaşam, insana dair

Kars'ta ilk atandığı köyde, tek öğrencisini geleceğe hazırlıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesi kırsalındaki Akmazdam köyüne atanan öğretmen Muhammed İsmail Doğan, tek öğrencisine derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor, İstiklal Marşı'nı birlikte okuyor.

Cüneyt Çelik  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Kars'ta ilk atandığı köyde, tek öğrencisini geleceğe hazırlıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akmazdam İlkokulu'na atanan öğretmen Muhammet İsmail Doğan, 2 bin 400 rakımdaki köyde tek öğrencisi Doruk Sunay'ı geleceğe hazırlıyor.

Kars'a 61, Arpaçay ilçe merkezine ise 19 kilometre uzaklıkta bulunan kışı sert ve uzun geçen 2 bin 400 rakımdaki Akmazdam köyündeki ilkokul, öğrenci olmaması nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kapalıydı.

Geçen sene Akmazdam İlkokulu'na atanan Elazığlı öğretmen Muhammed İsmail Doğan, uzun yıllardır kapalı olan okulun kapılarını eğitime araladı.

Geçen yıl tek öğrencisi Doruk Sunay ile eğitim öğretime başlayan Doğan, öğrencisine derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu köyde öğrencisini elinden tutarak evine kadar götüren Doğan, pazartesi ve cuma günlerinde İstiklal Marşı'nı beraber okuyor.

Doğan, bu yıl 2. sınıf öğrenimi gören Sunay'a tüm müfredatı göstererek eksiksiz şekilde geleceğe hazırlıyor.

Akmazdam İlkokulu Müdürü Muhammed İsmail Doğan, AA muhabirine, bu okulun ilk görev yeri olduğunu söyledi.

Okula ilk atandığı süreci anlatan Doğan, "Atandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü aradığımda okulda bir öğrenci olduğunu söylediler. Burada göreve başladım bir öğrencim de olsa mutluyum." dedi.

"İyi bir gelecek sunmak umuduyla eğitim vermeye devam ediyorum"

Doğan, bir öğrenci de olsa aynı disiplinle eğitim verme çabasında olduğunu, her çocuğun kazanılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her çocuk bizim için değerlidir, bunu unutmamamız gerekiyor. Bu bilinçle öğretmemiz, emeği vermemiz gerekiyor. Öğrencimle bazen arkadaş, bazen sırdaş bazen de dost oluyoruz. Top oynuyoruz, teneffüslerimizi beraber geçiriyoruz. Doruk'la günde 6 saati beraber geçiriyoruz onun hakkına girmeden güzel bir eğitim vermeye çalışıyorum, iyi bir gelecek sunmak umuduyla eğitim vermeye devam ediyorum."

"Soba yakmayı bilmiyordum burada öğrendim"

Köy halkının kendisini çok sevdiğini ve her zaman yanında olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Köylüler beni çok sahiplendiler, kışın yolda kaldığımda gelip beni kurtarıyorlar. Sobayı genelde görevli arkadaş yakıyor ama o da olmadığı zamanlarda ben yakıyorum. Soba yakmayı bilmiyordum burada öğrendim. Burası yaklaşık 2 bin 400 rakımda kışın 2-3 metre kar yağışı oluyor ama biz bayrağımızın dalgalandığı her yerde tek öğrenci de olsa görev yapmaya hazırız."

Doruk Sunay da öğretmeniyle güzel vakit geçirdiğini ve onu çok sevdiğini söyledi.

