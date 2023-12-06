Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar kızak ve kar topu keyfi yaşadı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.
Kars
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar kar topu oynadı. İnönü Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar yokuşlardan kızaklarla kaydı.
Çocuklardan Kerem Aydın, AA muhabirine, kar yağmasına çok sevindiğini belirterek, "Kar yağar yağmaz caddeye çıktık, kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.