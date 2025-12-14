Dolar
logo
Yaşam

Kars'ta etkili olan kar yağışı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Kars'ta etkili olan kar yağışı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Doğu Anadolu'da, Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Ormanlık alan bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkisindeki ormanlar ile Keklik Deresi Vadisi dronla görüntülendi.

