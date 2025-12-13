Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,125.60
BTC/USDT
90,504.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, insana dair

Kars'ta 40 aile devlet desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan faydalanan 40 aile, kendi hayvancılık işletmesini kurdu.

Cüneyt Çelik  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Kars'ta 40 aile devlet desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, üreticilere yüzde 50 hibe sağlayarak yatırım maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte programa başvurusu kabul edilen 40 aile, bu destekle ahırlarını yenileyip modern ekipmanlar temin ederek hayvancılık faaliyetlerine başladı.

Program, özellikle kadın, genç ve aile işletmelerine öncelik tanıdığı için kırsalda üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlıyor. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bölgede verilen destekler sayesinde ailelerin ekonomik olarak güçlenmesi hedefleniyor.

"İşletmelerini kurdular, bitirdiler"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte yaklaşık 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerinde de küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Kars'ın, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kadın üreticimiz bize müracaat etti. Projelerini de değerlendirdik ve 2 milyon 500 bin lira ile projelerini uygun bulduk. Onlar da bunu yatırıma dönüştürerek bugün burada yüzde 50 hibe ile Bakanlığımızın, devletimizin desteğiyle işletmelerini kurdular, bitirdiler. Özellikle kadın üreticilerimizin bu konuda bu cesareti göstermesini, ilimiz tarım hayvancılığının gelişimi açısından, ülkemizin hayvancılığının gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. O yüzden biz, özellikle kadın üreticilerimizi desteklemekte daha pozitif davranıyoruz."

"Bu işe gönül veren herkesin projelerini bekliyoruz"

Aile işletmelerinin desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İlimizdeki özellikle büyükbaş hayvancılık işletmeleri ortalaması 30 ile 50 baş arasında yani bir ailenin kendi geçimini sağlayacağı, kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde hayvancılıkla hayatını idame ettireceği ölçekteki işletmeler olduğundan, biz de özellikle bu kapasitedeki aile tipi işletmelerinin desteklenmesi konusunda özen, gayret gösteriyoruz. İlimiz genelinde 40 projeye destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni etabımız açıldığında da tüm çiftçilerimizi ve bu işi yapmak isteyen, çiftçiliğe gönül vermiş ve bu işe atılmak isteyen vatandaşlarımızın bu başvurularını bekliyoruz. İnşallah bu desteklerle daha da güzel üretimler sağlanmış olacak."

28 yaşındaki Dilan Cansız da programdan destek alarak işletme kurduğunu anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığına bu proje ile bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Destekten yem kırma makinesi aldım, birçok cihaz aldım, aynı zamanda ahırı da yeniden inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi
Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor
Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor

Benzer haberler

Kars'ta 40 aile devlet desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu

Kars'ta 40 aile devlet desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu

Kars'ta besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor

Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor
Kars'ta 94 bin ton pancar şekere dönüştürüldü

Kars'ta 94 bin ton pancar şekere dönüştürüldü

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet