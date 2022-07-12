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Yaşam

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı.

Hüseyin Demirci   | 12.07.2022
Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti.

İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı.

Ayıları izleyen Barış Karakurt ise bozayıların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.

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