Dolar
13.78
Euro
15.57
Altın
1,781.22
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,917.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı
logo
Yaşam

Karslı besici üçüz buzağıları 'biberonla' besliyor

Sarıkamışlı besici aile, "Devran", "Erdem" ve "Eylem" isimli buzağılarına, anne sütü yetmediği için biberonla takviye süt veriyor.

Hüseyin Demirci   | 06.12.2021
Karslı besici üçüz buzağıları 'biberonla' besliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde besicilik yapan Sıddık Demir, üçüz buzağılarını anne sütü yetmediği için biberonla besliyor.

Yayıklı köyünde yaşayan Demir, "Zozan" adını verdiği simental melezi ineğine veteriner hekim desteğiyle suni tohumlama yaptırdı. Gebe kalan inek, yaklaşık 10 gün önce normal ve sağlıklı doğumla bir batında üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Besici ailenin ilgi odağı haline gelen sevimli buzağılara biberonla takviye süt veriliyor.

Sıddık Demir, AA muhabirine, uzun yıllardır besicilik yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 9 ay önce "Zozan"a suni tohumlama yaptırdıklarını ifade eden Demir, "Boğa almaya gücümüz yetmiyordu, ayrıca inekler hep kısır kalıyordu. Veterinerlerimizin suni tohumlama yöntemiyle ineğimiz üçüz doğurdu ve çok fayda gördük. Yaklaşık 40-50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa suni tohumlama sayesinde üçüz buzağı gördüm, çok memnunuz." dedi.

"Devran", "Erdem" ve "Eylem" adları verildi

Demir, "Devran", "Erdem" ve "Eylem" adını verdiği buzağıların ikisinin erkek, birinin dişi olduğunu dile getirdi.

Veteriner Necati Kılıç ise yaptıkları suni tohumlama sonucu ineğin 3 buzağı dünyaya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaklaşık 17 yıldır çalışmaktayım. Ne boğadan ne de suni tohumlamadan üçüz doğuran ineğe rastlandı. Başka illerde az da olsa rastlanmıştır, bu bölgede ilk kez ineğimiz üçüz doğurdu. Hayvan yetiştiricilerimizin de suni tohumlamaya özen göstermelerini istiyoruz. Suni tohumlama hastalığı önler. Ekonomik olarak da boğa almaktansa suni tohumlama daha iyidir. Bu yüzden yetiştiricilerimize öneriyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Benzer haberler

Karslı besici üçüz buzağıları 'biberonla' besliyor

Karslı besici üçüz buzağıları 'biberonla' besliyor

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı

'Medeniyetler beşiği' Ani kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Kars'ta soğuk havaya rağmen göç etmeyen leylekler karlı arazide yiyecek arıyor

Kars'ta soğuk havaya rağmen göç etmeyen leylekler karlı arazide yiyecek arıyor
Atlarını karda koşturan atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor

Atlarını karda koşturan atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor
Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu