Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,492.00
BTC/USDT
122,384.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı.

Hüseyin Demirci  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentin 2 bin 500 rakımlı zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle bezenen meralarında beslenen ineklerin sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun uğraşlarla üretiliyor.

Ortalama 20-25 kilogram tam yağlı inek sütünden 1 kilogram gravyer elde eden üreticiler, mayısta topladıkları sütleri, yöreye özgü bakır kazanlarda pişirip çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra dinlenmeye bırakıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarıkamış ilçesinde kilosu 900 liradan satışa sunulan tescilli gravyer peyniri, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İlçede peynir işletmeciliği yapan Furkan Turut, AA muhabirine, Boğatepe köyünde üretilen sezonun ilk gravyer peynirlerini satışa sunduklarını söyledi.

Turut, sezonun ilk gravyerini kesip hazırlamaya başladıklarını ifade ederek, "Bu gravyerimiz mayıs ayında yapıldı, kalıplara konuldu. Olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra tezgahımıza geldi. Bu kestiğimiz gravyer tekeri yaklaşık 80 kilogram gelmektedir. Geçen seneye göre daha büyüktür, kesilip paketlendikten sonra tezgahımıza koyacağız. Müşterilerimizin isteğine göre 500 ya da 1 kilogram gibi paketler yapıp vakumlandıktan sonra soğuk zincir paketleriyle Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Halil Cihangir de Kars'ın çok özel bir peyniri olduğunu vurgulayarak, "Sezonun ilk gravyerinin tadına baktık, gerçekten çok lezzetli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de inşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı

Kars Kalesi ihtişamıyla bin yıldır geçmişin izlerini taşıyor

Soğuk şehir Kars'ın "mikroklima" bölgesinde organik elma yetiştiriyorlar

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor
Kars'ta hümik asitli silajlık mısır üretim denemesinde yüksek verim alındı

Kars'ta hümik asitli silajlık mısır üretim denemesinde yüksek verim alındı
Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu

Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet