Ekonomi

Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

"Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlenmesi kararlaştırıldı.

Serhat Tutak  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

Düzenleme uyarınca "Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
