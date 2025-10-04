Dolar
Yaşam

Kars'ta üreticiler yüksek verim elde ettiği silajlık mısırı hasat ediyor

Kars'ta kış mevsimi öncesi hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için ekilen silajlık mısır hasadı sürüyor.

İdris Karaoğul  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kars'ta üreticiler yüksek verim elde ettiği silajlık mısırı hasat ediyor Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Kars

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem temini için mısır silajı üretimine yöneliyor. Özellikle verimli topraklara sahip Akyaka ilçesi ve köylerinde silajlık mısır tarlalarında hasat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Üreticiler, yaz boyunca özenle yetiştirdikleri mısırları traktörlerle hasat ediyor. Hasadın ardından mısırlar parçalanarak silaj çukurlarında fermantasyona bırakılıyor.

Kış boyunca hayvanların temel yem kaynağı olarak kullanılan silajda bu yıl verimin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Üreticilerden Mustafa Şimşek, AA muhabirine, bu yıl çok verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Şimşek, "Dekara 10 ton ürün aldık, 20 dekar ektik, sulama, gübreleme ve bakımını yaptık. Şimdi hasadını yapıp depoluyoruz. Silajın üzerine tuz veya saman serip, traktörlerle bastırıyoruz. Bozulmaması için naylonla örtüyoruz." dedi.

Burhan Erkılıç da ilçenin verimli topraklara sahip olduğunu ve güzel verim elde ettiklerini belirterek, "Mısırlarımızı biçip römorklarla taşıyoruz, hava alıp bozulmaması için naylonla üzerini kapatıp kenarlarına toprak döküyoruz." ifadelerini kullandı.

