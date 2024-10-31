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Yaşam

Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hüseyin Demirci, Günay Nuh  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu Fotoğraf: Günay Nuh-Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar arabalarını battaniye örterek korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Açık alanda park edilen araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.


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