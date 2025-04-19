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Yaşam

Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ta ormanlar kızıl sincaplarla şenlendi

Karların erimeye başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlar, parklar ve bahçeler kızıl sincaplarla şenlendi.

Hüseyin Demirci  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ta ormanlar kızıl sincaplarla şenlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Karların erimeye başladığı ve etkili olan sağanağın ardından güneşli hava doğayı canlandırdı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı ilçenin İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde kızıl sincaplar görülmeye başlandı.

Vatandaşların günün büyük bölümünde spor ve yürüyüş yaptığı, dinlendiği millet bahçesinde, kızıl sincapların ağaç dallarında gezinmesi, kozalak kemirmesi, ağaçlar arasında dolaşması görüntülendi.

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